Президент США Дональд Трамп продлил срок действия режима чрезвычайного положения в связи с "умышленными вредоносными действиями в киберпространстве", говорится в сообщении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Президент США заявил, что "вредоносные действия" в киберпространстве "продолжают представлять чрезвычайную угрозу для США". В письме конгрессу, которое распространила пресс-служба Белого дома, глава государства отметил, что подобная деятельность "во многом исходит от людей, которые находятся за пределами США". Как отмечается, подобные действия "представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - заявил Трамп.

Этот указ был подписан 1 апреля 2015 года президентом США Бараком Обамой. Обычно такие документы действуют в течение одного года, после чего глава государства принимает решение о целесообразности их продления.