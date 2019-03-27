Трамп продлил режим ЧП в США еще на год
Президент США Дональд Трамп продлил срок действия режима чрезвычайного положения в связи с "умышленными вредоносными действиями в киберпространстве", говорится в сообщении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президент США заявил, что "вредоносные действия" в киберпространстве "продолжают представлять чрезвычайную угрозу для США". В письме конгрессу, которое распространила пресс-служба Белого дома, глава государства отметил, что подобная деятельность "во многом исходит от людей, которые находятся за пределами США". Как отмечается, подобные действия "представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".
"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - заявил Трамп.
Этот указ был подписан 1 апреля 2015 года президентом США Бараком Обамой. Обычно такие документы действуют в течение одного года, после чего глава государства принимает решение о целесообразности их продления.
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