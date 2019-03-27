Пара умерла в один день после 56 лет брака
27 марта 2019 08:33 89
Джуди и Уилл Уэбб, пара из Мичигана, умерли в один день после 56 лет брака. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, смерть супругов наступила в больнице с разницей в несколько часов.
Подчеркивается, что перед тем, как уйти из жизни, супруги держались за руки.
Уточняется, что Джуди и Уилл Уэбб были знакомы с 14 лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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