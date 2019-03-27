Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг составил британский таблоид The Sun.

В материале говорится, что если внимательно присмотреться к линии горизонта на ее фотографии в инстаграме то станет ясно, что она отретуширована.

Издание подчеркивает, что все пользователи "грешат" использованием различных фильтров и изменением изображений. Однако фотографии, представленные в подборке, выводят понимание редактирования "на новый уровень".