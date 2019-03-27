Волочкову высмеяли за фотошоп
27 марта 2019 08:38 63
Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг составил британский таблоид The Sun.
В материале говорится, что если внимательно присмотреться к линии горизонта на ее фотографии в инстаграме то станет ясно, что она отретуширована.
Издание подчеркивает, что все пользователи "грешат" использованием различных фильтров и изменением изображений. Однако фотографии, представленные в подборке, выводят понимание редактирования "на новый уровень".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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