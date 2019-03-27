В мексиканском городе Чимаульуакан взорвался рынок пиротехники, о чем сообщает РИА "Новости". На данный момент не говорится о причинах происшествия, а также о пострадавших.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели, врачи и военные.

Жители публикуют в Сети ролики, на которых запечатлен масштабный пожар на месте ЧП - клубы дыма накрыли округу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

