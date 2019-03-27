В Мексике "взлетел" на воздух рынок пиротехники - ВИДЕО
27 марта 2019 09:34 207
В мексиканском городе Чимаульуакан взорвался рынок пиротехники, о чем сообщает РИА "Новости". На данный момент не говорится о причинах происшествия, а также о пострадавших.
К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели, врачи и военные.
Жители публикуют в Сети ролики, на которых запечатлен масштабный пожар на месте ЧП - клубы дыма накрыли округу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
08:38 653
Волочкову высмеяли за фотошоп
-
26 Мар. 21:33 25 749
-
26 Мар. 12:08 9 612
-
26 Мар. 15:39 7 448
-
26 Мар. 11:21 7 273
-
26 Мар. 11:52 4 811