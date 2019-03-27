Жуткие кадры аварии в Астраханской области появились в Сети. Машина в прямом смысле слова совершила тройное сальто, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На огромной скорости иномарка вылетает с дороги в кювет. На кочках ее подбрасывает в воздух и переворачивает. По инерции легковушка проносится дальше, при этом совершает кульбит. И буквально сметает деревья.

Удар был такой силы, что колеса и обломки разлетелись в разные стороны. В это трудно поверить, но после стольких оборотов водитель чудом остался жив. Правда, сам выбраться из искореженного салона не смог. Пришлось использовать спецтехнику. По некоторым данным, мужчина был трезв. Не исключено, что он просто уснул за рулем.

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