Кошка по кличке Принцесса Мама, которая влезла на телефонный столб и не могла спуститься обратно, доставила своим хозяевам немало огорчений, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жители Филадельфии (Пенсильвания, США) целых 12 часов пытались призвать на помощь полицию, пожарных и спасателей животных, но никто так и не приехал.

Именно тогда появился рабочий Морис Герман, который с помощью подъёмника добрался до кошки и вернул её владельцам в целости и сохранности.

Спасение кошки было снято на камеру и появилось в местных новостях, но доброта вышла Морису боком, ведь он был отстранён от работы за использование специальной техники не по назначению.

В ответ в социальных сетях началось целое движение в поддержку рабочего. Люди, которые уверены, что спасение жизни кошки куда важнее какой-то там техники, не только призывают боссов немедленно вернуть работу мужчине, но и сумели собрать для него 3000 долларов.

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