Неизвестные обокрали частный дом министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия в пригороде столицы - Цхнети, сообщает телеканал Rustavi2. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Дом расположен на улице Гогебашвили, 20.

Инцидент произошел несколько дней назад.

"О взломе дома ничего не могу сказать. Это личный вопрос", - сказал Кобулия журналистам.