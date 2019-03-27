Индия успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Об этом сообщил в среду премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", - сказал Моди, обращение которого транслировали индийские телеканалы.

Оружие было создано Индийской организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО). Моди поздравил специалистов ДРДО с этим успехом.

"Только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай. Это момент гордости для Индии", - добавил премьер. "Индия может защищать себя на земле, воде, воздухе, а теперь и в космосе", - добавил он.

О том, что Индия ведет работы над противоспутниковым оружием, сообщил в 2010 году занимавший в то время пост главы ДРДО Виджай Кумар Сарасват, он отметил, что организация имеет все необходимые элементы для создания ракеты, которая позволит нейтрализовать вражеские спутники на низкой околоземной и полярной орбитах. В 2012 году после успешных испытаний индийской баллистической ракеты "Агни-5" Сарасват сообщил, что "следующей целью ДРДО станет создание противоспутникового оружия".

По информации премьер-министра Моди, испытания антиспутниковой системы А-SAT, получившие название "Миссия Шакти", оказались полностью успешными - ракета сбила спутник через три минуты после старта. Другие подробности испытаний пока не сообщаются.