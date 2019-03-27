18-летний Адонус Бау рассказал, как они с мамой вышли на парковку у дома и увидели в небе таинственный предмет, за которым, предположительно, тянулись две чёрные полоски дыма. Сбитые с толку очевидцы предположили, что это может быть метеорит, но сильно сомневались в этой версии. Также были озвучены догадки, что это самолёт, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

"Я думал, это метеорит или что-то в этом роде. Но на самом деле я никогда не видел ничего подобного", - сказал Адонус Бау.

Так как ролик сняли неподалёку от базы ВВС США Эльмендорф-Ричардсон, ситуацию прокомментировали её представители. Пресс-секретарь Эрин Итон заявила, что, несмотря на активность военных самолётов в этой области, странный предмет не имеет к ним никакого отношения. Чиновники из федерального авиационного управления тоже не добавили ясности. Они согласились с тем, что это не воздушное судно.

"Это не похоже ни на один из наших самолётов", - сказал Эрин Итон.

Однако Питер Дэвидсон из Национального центра сообщений об НЛО считает, что это всё же реактивный авиалайнер с конденсационным следом за ним. Но что же это было на самом деле, пока остаётся загадкой.

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