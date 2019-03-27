ЕС продлил на полгода мандат операции по спасению мигрантов
27 марта 2019 16:00 117
Евросоюз решил продлить на полгода мандат операции сообщества по патрулированию Средиземного моря и спасению терпящих бедствие судов с мигрантами. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вы в курсе, что до сих пор не было найдено решение. Поэтому страны решили продлить мандат на шесть месяцев, пока будет приниматься решение", - сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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