В Лондоне, Великобритания, родители из нового жилого комплекса возмутились тем, что не все дети могут попасть на игровую площадку. Как сообщает издание The Mirror, доступ к ней оказался только у жителей элитных квартир, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально в проекте было указано, что внутренний двор с детской площадкой и садом будет доступен всем - и людям из более дешевого "социального жилья", и владельцам частных квартир. Однако компания-застройщик установила во дворе забор и калитку с кодовым замком. Пароль сообщили только жителям более дорогого сегмента жилого комплекса.

"Мои дети идут из школы с друзьями и расстаются у этой калитки. Мой сын видит играющих детей из окна комнаты. Он просит присоединиться к ним, но это невозможно", - посетовала жительница социального жилья Даниелла Ри (Daniella Rea). Ее соседка Клаудия Васкес (Claudia Vasquez) пожаловалась, что не может объяснить ребенку, почему ему нельзя пойти на площадку.

Член Городского совета Лондона Мэттью Беннетт (Matthew Bennett) назвал ситуацию неприемлемой и отметил, что установка забора не была согласована. Девелопер, ответственный за элитную часть жилого комплекса, заявил, что не собирается ничего менять, так как "если пустить туда людей из социального жилья, сад не удастся сохранить".