Суд в Грузии приговорил к пожизненному заключению пастуха Малхаза Кобаури, который обвиняется в жестоком убийстве американской семьи, заявил судья Гога Купреишвили в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Летом прошлого года в агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" поступило сообщение о пропаже двух туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их ребенка, которые находились в ущелье Хада на территории Душетского муниципалитета (регион Мхета-Мтианети). Грузинские спасатели сначала обнаружили тела родителей, поиски их ребенка длились на протяжении нескольких дней. Помочь найти тело ребенка спасателям смог молодой пастух, он и был единственным подозреваемым в убийстве иностранцев. Следствие установило, что пастух сначала выстрелил в мужчину и его ребенка, а жену изнасиловал и задушил.

"(Кобаури) приговорен к бессрочному заключению", - сказал Купреишвили, трансляцию вели грузинские телекомпании.

Ранее суд присяжных единогласно признал пастуха виновным. На заседании суда присутствовала американский консул в Грузии Дженет Ребер, которая назвала решение судьи "справедливым". "Мы благодарим жюри присяжных, судью, суд, всех тех людей, кто работал над этим делом. Мы пристально наблюдали за этим делом, вели коммуникацию с семьей жертв. Доказательства не оставляют место для сомнений. Семья Смит поддерживала пожизненное заключение обвиняемого", - заявила она журналистам.