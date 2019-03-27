Сели и наводнения, произошедшие в различных провинциях Ирана, унесли жизни 26 человек. Об этом сказал и.о. директора по чрезвычайным ситуациям Организации медицинской экспертизы Ирана Мехрдад Али Бахши, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Ширазе (провинция Фарс) погибли 18 человек, в провинциях Хузестан, Кохгилуйе и Бойерахмед, Симнан - по одному, в провинции Голестан - три и в провинции Лорестан погибли два человека.

Бахши также добавил, что в первые дни интенсивных осадков в провинциях Мазандаран, Голестан и Северный Хорасан скончались девять человек.

Напомним, что сильные осадки, продолжающиеся в Иране в течение вот уже десяти дней, привели к наводнениям, некоторые города и села оказались затопленными, эвакуировано население городов Гюмюшан и Симиншахр провинции Голестан.