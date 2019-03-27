В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров - она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении. Планы разработки такой еды содержит дорожная карта первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета "Известия".

Речь идет, в частности, об уже готовых белковых и овощных смесях, замороженных блюдах, которые будут просты в приготовлении. От уже продающихся в магазинах они будут отличаться тем, что содержат много витаминов, пояснил научный руководитель исследовательского центра питания (ФИИ питания) Виктор Тутельян. Институт совместно с Роспотребнадзором отвечают за выполнение данного пункта стратегии.

Специальная еда для пожилых людей будет соответствовать принципам здорового питания и поможет с устранением дефицита витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Производить "фастфуд для пожилых" будут частные компании, однако их перечень пока не составлен. Разработка рецептов для таких блюд уже началась, добавил Тутельян.

Это не единственная подобная инициатива властей. Так, 27 марта Минздрав предложил с 2020 года йодировать всю соль для устранения дефицита йода у населения и снижения количества случаев заболеваний, связанных с этим (например, болезней щитовидной железы). В ведомстве отметили, что менее 30 процентов россиян включают в свой рацион йодированную соль.