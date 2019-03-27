В Москве снесли отель на дереве
Отель "House on the Tree" был построен на земельном участке, где предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. "Земля под строительство гостиницы не предоставлялась. Объект возведен без разрешительной документации", - сообщается на официальном портале мэра Москвы. Незаконную постройку в виде дерева снесли по поручению Госинспекции по недвижимости. Сейчас земельный участок освобожден, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В прошлом году в силу поправки, которые смягчают требования к самовольным постройкам, а именно - появился новый способ устранения нарушений, вызванных возведением самовольной постройки, напоминает юрист компании "Интеллектуальный капитал" Мария Сучкова. Таким способом является приведение постройки в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом.
Теперь лицо, которое возвело самовольную постройку, может обойтись меньшими финансовыми потерями. Кроме этого, появляется больше возможностей отстоять свое право на возведенный объект недвижимости, сохранить объект и ввести его в оборот. Однако пока нет четких критериев, по которым суд мог бы дать второй шанс таким объектам и позволить привести строение в соответствие с требованиями закона, отмечает юрист.