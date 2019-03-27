Отель "House on the Tree" был построен на земельном участке, где предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. "Земля под строительство гостиницы не предоставлялась. Объект возведен без разрешительной документации", - сообщается на официальном портале мэра Москвы. Незаконную постройку в виде дерева снесли по поручению Госинспекции по недвижимости. Сейчас земельный участок освобожден, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В прошлом году в силу поправки, которые смягчают требования к самовольным постройкам, а именно - появился новый способ устранения нарушений, вызванных возведением самовольной постройки, напоминает юрист компании "Интеллектуальный капитал" Мария Сучкова. Таким способом является приведение постройки в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом.

Теперь лицо, которое возвело самовольную постройку, может обойтись меньшими финансовыми потерями. Кроме этого, появляется больше возможностей отстоять свое право на возведенный объект недвижимости, сохранить объект и ввести его в оборот. Однако пока нет четких критериев, по которым суд мог бы дать второй шанс таким объектам и позволить привести строение в соответствие с требованиями закона, отмечает юрист.