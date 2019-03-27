Не менее 60 человек пострадали в результате утечки аммиака в ледовом дворце в городе Штраубинг (федеральная земля Бавария). Об этом сообщило в среду издание Focus, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, утечка произошла из-за повреждения экскаватором одного из трубопроводов. Пострадавшие - посетители катка - жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Среди них были пожарные и спасатели.

Эвакуированы 118 учащихся местной школы и более 70 местных жителей. Полиция призывает жителей города держать закрытыми окна и двери.