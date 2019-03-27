Ford потратит 200 миллионов долларов на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам в рамках реструктуризации бизнеса в России, сообщил РИА Новости представитель компании, передает Day.Az.

"Двести миллионов - это как раз на выплаты поставщикам, сотрудникам", - сказал собеседник агентства, отметив, что общие затраты будут отражены в отчетности компании.

Американский концерн в среду сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге и, соответственно, покинет российский рынок легковых автомобилей и будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.