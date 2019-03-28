Министр, госсекретарь и представитель правительства Франции ушли в отставку
Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво покидают свои посты, говорится в коммюнике Елисейского дворца, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Причины окончания полномочий Луазо, Махджуби и Гриво не указаны, хотя их отставки не стали сюрпризом для жителей Франции, поскольку слухи о них муссировались в СМИ продолжительное время.
Так, о том, что Луазо покинет свой пост уже в среду, сообщалось накануне - министр намерена участвовать в выборах в Европарламент от партии "Вперёд, республика".
Что касается причин для отставки Гриво и Махджуби, то она, по данным французских СМИ, также заключается в возможном участии в выборах, но в их случае речь идет о муниципальных выборах в Париже, которые пройдут в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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