ЕС полностью отказывается от пластиковой посуды
28 марта 2019 02:13 155
На голосовании в Европарламенте приняли законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды, которая наносит вред экологии и живой природе.
Как сообщает пресс-служба ЕП, закон о запрете пластиковых тарелок, столовых приборов и других изделий вступит в силу в 2021 году.
На пленарной сессии законопроект поддержали большинство депутатов - 560 человек, против выступили лишь 35.
"В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки", - говорится в заявлении.
Закон подразумевает запрет на продажу, а также налагает ряд ограничений на использование пластиковых изделий. Теперь документ должен одобрить Совет ЕС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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