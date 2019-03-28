Скончался летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов.

Быковскому было 84 года. Прощание с летчиком пройдет в полдень 29 марта в Доме космонавтов Звездного городка.

Быковский входил в первый отряд советских космонавтов. Он трижды летал в космос - в 1963, 1976 и 1978 годах. Общая продолжительность его полетов составила более 20 суток. Быковский возглавлял группу космонавтов, которых готовили для полета и высадки на Луну, однако программу отменили после успешной миссии американцев на "Аполлоне-11" в июле 1969 года.