Парламент Великобритании проголосовал за закрепление новых дат Brexit
28 марта 2019 09:00 80
Как и ожидалось, британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
За новые сроки проголосовал 441 депутат, против - 105, передает РИА Новости.
Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта. Премьер страны Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке.
Если предложенное Мэй соглашение с ЕС будет одобрено до 23.00 29 марта, то Британия выйдет из ЕС 22 мая. Если соглашение одобрено не будет и к этому моменту не будут достигнуты другие договоренности, то 12 апреля.
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