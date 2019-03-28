Как и ожидалось, британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За новые сроки проголосовал 441 депутат, против - 105​​​, передает РИА Новости.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта. Премьер страны Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке.

Если предложенное Мэй соглашение с ЕС будет одобрено до 23.00 29 марта, то Британия выйдет из ЕС 22 мая. Если соглашение одобрено не будет и к этому моменту не будут достигнуты другие договоренности, то 12 апреля.