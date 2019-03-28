В матче аргентинской лиги Сан-Хуана между "Маркесадо" и "Сан-Мартин" пострадал футбольный арбитр. Женщина по имени Розана Пас, выполнявшая функции бокового рефери, была облита кипятком во время поединка из-за ошибки своего коллеги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главный арбитр в концовке матча совершил ошибку, в результате чего прервалась атака проигрывавшего на тот момент "Маркесадо". Как сообщает Еврофутбол.Ru со ссылкой на Telesol Diario, болельщик клуба со злости бросил термос с кипятком в сторону поля и попал в 46-летнюю помощницу судьи.

"Оставалось играть минуты две, когда я почувствовала попавшую мне на спину горячую воду, - сказала сама пострадавшая. - Я сообщила об этом арбитру и из-за ожога попросила полить мне спину холодной водой. Игру собирались прервать, но мы договорились, что завершим его".