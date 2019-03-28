В украинском городе Кропивницкий прогремела серия взрывов. Об этом сообщает служба МЧС Украины, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Взрывы произошли на газовой станции. Очевидцы рассказали о четырех хлопках. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, один из районов города остался без света.

После взрывов вспыхнул пожар, загорелись пять грузовых автомобилей, десять легковых и крыша соседнего двухэтажного здания. Три человека доставлены в больницу с травмами.

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