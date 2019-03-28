Серия мощных взрывов в украинском городе попала на камеры - ВИДЕО
28 марта 2019 10:04 204
В украинском городе Кропивницкий прогремела серия взрывов. Об этом сообщает служба МЧС Украины, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Взрывы произошли на газовой станции. Очевидцы рассказали о четырех хлопках. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, один из районов города остался без света.
После взрывов вспыхнул пожар, загорелись пять грузовых автомобилей, десять легковых и крыша соседнего двухэтажного здания. Три человека доставлены в больницу с травмами.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
27 Мар. 14:40 7 942
-
27 Мар. 12:56 6 456
-
27 Мар. 21:44 6 153
-
27 Мар. 13:53 4 685
-
27 Мар. 11:49 4 609