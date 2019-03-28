В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение силой 4,1 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно данным СМИ, в результате землетрясения никто не пострадал.

"Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров", - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек