Еще одно землетрясение произошло в Турции
28 марта 2019 10:17 151
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение силой 4,1 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно данным СМИ, в результате землетрясения никто не пострадал.
"Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров", - пишут СМИ.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человекСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Мар. 14:40 7 942
-
27 Мар. 12:56 6 456
-
27 Мар. 21:44 6 153
-
27 Мар. 13:53 4 685
-
27 Мар. 11:49 4 609