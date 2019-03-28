Американский город Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, страдает из-за нашествия жаб-ага. Об этом сообщает издание Motherboard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тысячи ядовитых земноводных ползают по тротуарам, закупоривают трубы в бассейнах и создают угрозу жизни домашних животных. Специалисты связывают это с необычно теплой погодой, которая установилась в этом регионе в феврале.

"Зима была теплее обычного, потом две или три недели назад шли проливные дожди, что побудило жаб начать цикл размножения", - говорит Марк Холледей (Mark Holladay) из компании Toad Busters, которая занимается борьбой с вредителями. Он полагает, что через 22 дня на свет появится новый выводок, и жаб станет еще больше.

Жабы-ага завезены во Флориду из Центральной и Южной Америки и считаются инвазивным видом. Они вырастают до 24 сантиметров в длину, а их вес может достигать килограмма. В опасных ситуациях жабы выделяют ядовитую субстанцию. Она приводит к конвульсиям, параличу и смерти у животных и вызывает галлюцинации у людей. В Австралии вещество буфотенин, которое входит в его состав, включено в список запрещенных наркотиков наряду с героином и марихуаной.