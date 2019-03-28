Женщина толкнула пенсионерку под автобус в Лондоне - ВИДЕО
28 марта 2019 11:39 208
В британской столице Лондоне после словесной перепалки женщина толкнула пожилую даму под колеса автобуса. Об этом сообщает Sky News.
По информации издания, инцидент запечатлели сразу несколько камер видеонаблюдения, установленные на улице и в автобусе. На кадрах видно, что нападавшая была с двумя детьми, которые все видели. После все трое как ни в чем не бывало покинули место происшествия. Чудом, пенсионерка не погибла, водитель автобуса успел вовремя затормозить. Жертва отделалась ссадинами и ушибами. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
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