В Германии министр здравоохранения Йенс Шпан выразил беспокойство из-за того, что страна может столкнуться с дефицитом продуктов, если Британия выйдет из Евросоюза по "жесткому" сценарию, т.е. без заключения соглашения. Об этом пишет Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, при таком развитии событий кардиостимуляторам, продукции для исследования образцов крови и моделям имплантов придется повторно получить лицензию.

"...десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться и будут недоступны на европейском рынке", - сказал Шпан.