Владелец дома британец Джейми Эббот после неуспешных попыток продать свою итальянскую виллу решил разыграть ее в лотерею, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трехэтажный дом расположен в Карапелле-Кальвизио рядом с национальным парком Гран-Сассо в Абруццо. Особняк оформлен в старинном стиле, в нем три спальни, две ванные комнаты и терраса в саду.

Рыночная стоимость дома 250 тыс. евро, но его можно получить, купив лотерейный билет за 59 евро. Помимо самого дома, победителя также ждет оплаченный перелет из любой точки Европы. Все нотариальные расходы Джейми Эббот возьмет на себя. Второй победитель получит 11 770 евро, а еще пятеро - корзину с едой и вином из Абруццо.

Всего британец создал 6 тыс. билетов, и их все уже раскупили. Жеребьевка состоится в конце октября, сообщает Prian.ru.