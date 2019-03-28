Индия показала пуск противоспутниковой ракеты, которая уничтожила космический аппарат на низкой околоземной орбите. Соответствующий ролик в Twitter опубликовало агентство ANI.

В ходе успешного испытания был ликвидирован спутник, находящийся на высоте около 300 километров. Подлетное время ракеты до цели составило примерно три минуты передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По словам индийского премьер-министра, выступившего по итогам тестов с обращением к нации, Индия стала четвертой страной в мире, после США, России и Китая, обладающей противоспутниковым оружием.

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