В Сети появилось видео последствий пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На представленных кадрах видно, как люди выпрыгивают из окон горящего здания.

Огнем охвачен целый этаж здания, причем незаметно, чтобы пожар кто-либо тушил.

Отметим, что из окон небоскреба выпрыгнули как минимум шесть человек, они госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.

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