Люди выпрыгивают из окон горящего небоскреба в Дакке - ВИДЕО
28 марта 2019 16:41 70
В Сети появилось видео последствий пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На представленных кадрах видно, как люди выпрыгивают из окон горящего здания.
Огнем охвачен целый этаж здания, причем незаметно, чтобы пожар кто-либо тушил.
Отметим, что из окон небоскреба выпрыгнули как минимум шесть человек, они госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.
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