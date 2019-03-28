Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, - заявил американский лидер. - Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой".

Цена фьючерса на нефть марки WTI составляет $58,58 за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent, в свою очередь, составляет $66,99 за баррель.

Трамп неоднократно за последний год призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.