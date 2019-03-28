Путешественники, совершающие экскурсию по южноафриканскому заповеднику стали свидетелями крупномасштабного сражения гиен и львов за тушу антилопы.

Имеющие численный перевес гиены не смогли дать отпор трём львицам, которые использовали тактику своих противников и нападали на них по одному.

В ходе яростного противостояния одна из гиен получила серьёзные раны, но смогла убежать от хищников, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В итоге члены львиного прайда отбили тушу у конкурентов и устроили коллективную трапезу, не обращая внимания на людей, снимавших противостояние с безопасного расстояния.

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