Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.

"Утвердить разрешенный объем ввоза... Томаты свежие ‎или охлажденные - 150 000 тонн", - говорится в проекте документа.