Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем артисты предстали в роли узников нацистского концлагеря, которые стоят на эшафоте.
"То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно", - заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох. Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему холокоста.
С ней согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в "безвкусной эксплуатации свободы творчества" и посчитал, что они перешли черту дозволенного.
Всемирно известная группа была основана в 1994 году. Музыканты выпустили шесть альбомов, последний релиз Liebe ist für alle da состоялся в 2009 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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