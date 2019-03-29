Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram обратился к предполагаемому виновнику ДТП на Можайском шоссе Москвы, в котором погибла женщина из "Нивы" и ее несовершеннолетняя дочь.

Как передает Day.Az со ссылкой на MK, в сообщении Кадыров указал, что, по данным правоохранителей, виновником аварии является "уроженец Чечни - некий Муслим Джамбеков", скрывшийся с места ДТП, и добавил, что взял ситуацию с расследованием на контроль.

Глава Чечни заявил, что осуждает поступок водителя Gelandewagen, и призвал его "отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род". Он призвал водителя незамедлительно явиться в полицию.

Кадыров также пообещал, что поиски водителя не остановят, "если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь".

В ночь на 25 марта на съезде с Можайского шоссе на МКАД произошло столкновение "Нивы" и Mercedes Gelandewagen, который, по словам очевидцев, явно превышал скорость. Сообщалось, что владельцем иномарки является боец ММА Рахман Дудаев, однако за рулем, судя по всему, был не он.

Очевидцы сообщали, что водитель элитного авто собирался вырулить на МКАД, однако пропустил съезд и ударил по тормозам, надеясь вернуться задним ходом, однако внедорожник вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с отечественным автомобилем семьи из Смоленска. Водитель "Нивы" остался жив, его 35-летняя супруга и 15-летняя дочь погибли.

Свидетели трагедии сообщали, что водитель иномарки после ДТП подходил к карете скорой помощи "на трясущихся ногах", однако запаха спиртного никто поблизости не почувствовал.