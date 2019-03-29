Экстремальное воспитание: женщина истязала и лечила пиявками своих и приемных детей
46-летнюю жительницу Уфы подозревают в истязании своих и приемных детей. Дети рассказали, что мать била их головой об стенку и выворачивала пальцы, а затем лечила пиявками, сообщает ГТРК "Башкоторстан", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Применением незаконных способов воспитания и побоями детей заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета по Башкирии. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 ("Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних"), а также по статье 156 Уголовного кодекса России ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Женщина била детей как минимум с августа 2014 года по февраль 2019 года. При этом она запретила детям рассказывать об этом другим людям. Но 14-летняя девочка и 11-летний мальчик проговорились об отношении матери к ним своему отцу. Также сурово женщина "воспитывала" и приемных мальчиков 7 и 10 лет.
Старшие дети сейчас проживают с отцом, а приемные мальчики отправлены в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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