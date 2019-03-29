Правительство Японии приняло решение объявить название эры правления нового императора Нарухито, который вступит на престол 1 мая после отречения своего отца, нынешнего монарха Акихито, ровно за месяц до этого - 1 апреля в 11:30 по местному времени. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Комитет экспертов по вопросу названия новой эры соберется утром 1 апреля на 40-минутное последнее заседание. Озвученные там предложения будут затем переданы председателям обеих палат парламента и их заместителям, чтобы заслушать их мнения. Название новой эры будет объявлено мною в 11:30, после чего примерно в 12:00 премьер-министр [Синдзо] Абэ проведет пресс-конференцию", - сказал он.

По его словам, глава правительства планирует напрямую донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи. Как сообщило агентство Kyodo, в пятницу Абэ также проведет встречу с императором Акихито, в ходе которой лично расскажет ему о предстоящем историческом процессе.

Предполагается, что действующий комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления Нарухито. Ни один из вариантов не должен повторять термины, применявшиеся при прежних монархах. В процессе определения названия будут заслушаны мнения глав обеих палат парламента, а окончательное решение утвердит правительство по предложению премьер-министра.

В Японии действуют две системы летоисчисления - обычная международная и по годам пребывания монархов на престоле. Таким образом, в стране одновременно идут 2019-й год и 31-й год Хэйсэй (означает "мир и согласие") - так называется эра правления нынешнего императора Акихито. 30 апреля он по собственному желанию уйдет на покой, а на следующий день его старший сын наследный принц Нарухито станет новым императором.