В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство.

За неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Также Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.

За нарушение предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.