Трамп выбрал нового представителя Госдепа
29 марта 2019 08:18 238
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, сообщает MediaITE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Им может стать эксперт по борьбе с терроризмом и сотрудник Fox News Морган Ортагус.
Отмечается, что Ортагус, офицер военно-морского резерва, привнесет значительный опыт в сферы национальной безопасности и внешней политики. Она заменит Хизер Науэрт, которая была объявлена кандидатом на пост посла ООН, но позже отказалась.
Ранее сообщалось, что Хизер Науэрт, кандидат президента США Дональда Трампа на должность постпреда Соединенных Штатов в ООН, могла отказаться от выдвижения на эту должность из-за няни своих детей, которая незаконно находилась в стране.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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