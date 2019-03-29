Аэропорт Сиднея восстановил работу после возгорания
29 марта 2019 09:06 100
Международный аэропорт австралийского Сиднея полностью восстановил штатный режим работы после перебоев, связанных с эвакуацией диспетчерского пункта. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее администрация воздушной гавани сообщила, что эвакуация была проведена в связи с появлением в здании дыма. В результате инцидента прибывавшие рейсы приземлялись с задержкой, а все вылеты были отменены.
"Диспетчерский пункт функционирует в полном объеме. Рейсы вылетают без всяких помех. Все ограничения сняты", - говорится в заявлении в Twitter аэропорта.
О причинах появления дыма в диспетчерском пункте не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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