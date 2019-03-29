Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Ранее сообщалось о 16 погибших. В результате пожара пострадали не менее 70 человек.
Тела 19 жертв пожара были обнаружены в самом здании, еще шесть человек скончались в больницах.
Высотка, где находятся офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров, загорелась в четверг около 13.00. Пожар удалось взять под контроль приблизительно через четыре часа. Причины возгорания выясняются.
Министр по ликвидации последствий стихийных бедствий Энамур Рахман заявил, что в здании отсутствовала система пожаротушения, сообщает интернет-газета bdnews24.
Поиски возможных жертв инцидента продолжатся в пятницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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