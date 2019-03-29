Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет местная газета Dhaka Tribune.

Ранее сообщалось о 16 погибших. В результате пожара пострадали не менее 70 человек.

Тела 19 жертв пожара были обнаружены в самом здании, еще шесть человек скончались в больницах.

Высотка, где находятся офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров, загорелась в четверг около 13.00. Пожар удалось взять под контроль приблизительно через четыре часа. Причины возгорания выясняются.

Министр по ликвидации последствий стихийных бедствий Энамур Рахман заявил, что в здании отсутствовала система пожаротушения, сообщает интернет-газета bdnews24.

Поиски возможных жертв инцидента продолжатся в пятницу.