Преступник смертельно ранил прохожего у центральной мечети Лондона - ВИДЕО
29 марта 2019 10:13 223
Сотрудники правоохранительных органов Лондона разыскивают мужчину, который исполосовал ножом прохожего, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает The Sun, получивший ранения мужчина скончался в больнице. Подозреваемый в нападении укрылся в центральной мечети Лондона, расположенной рядом с Риджентс-парком.
Полицейские заявили, что нападение не расценивается в качестве террористического акта.
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