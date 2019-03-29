Сотрудники правоохранительных органов Лондона разыскивают мужчину, который исполосовал ножом прохожего, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает The Sun, получивший ранения мужчина скончался в больнице. Подозреваемый в нападении укрылся в центральной мечети Лондона, расположенной рядом с Риджентс-парком.

Полицейские заявили, что нападение не расценивается в качестве террористического акта.

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