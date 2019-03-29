Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В феврале 2017 года Мартину предъявляли обвинения в краже и хранении секретных материалов. Обвинение утверждает, что преступная деятельность Мартина продолжалась около двух десятилетий.

Экс-сотрудник АНБ также согласился быть осужденным на девять лет тюремного заключения, взамен прокуратура согласилась снять часть пунктов обвинений из числа инкриминируемых Мартину. Ожидается, что приговор будет объявлен в июле.

В начале октября 2017 года стало известно, что ФБР арестовало в августе одного из контрактных служащих АНБ. Позднее обвинители заявили, что Гарольд Томас Мартин более 20 лет мелкими партиями воровал секретную информацию от различных правительственных агентств. Агентство Ассошийэтед Пресс со ссылкой на судебные документы сообщало, что в похищенных данных фигурировали имена американских разведчиков-нелегалов.

В свою очередь адвокаты Мартина объяснили, что их подзащитный страдал страстью к накапливанию и изучению информации. По их словам, он брал домой документы, чтобы повысить свою квалификацию как сотрудника спецслужб.

Похититель, как и Эдвард Сноуден, представлял консалтинговую компанию Booz Allen Hamilton, значительную часть бизнеса которой составляют государственные контракты. Когда в компании узнали об аресте Мартина, его немедленно уволили.