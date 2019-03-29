Экологи и представители министерства энергетики Казахстана устанавливают ущерб от пожара, произошедшего на скважине на месторождении Каламкас. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на казахстанские СМИ.

По словам вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, расследование в связи с пожаром еще ведется, поэтому пока рано делать выводы об экологическом состоянии месторождения. Окончательные результаты расследования будут озвучены позднее.

"Мы сейчас занимаемся просчитыванием экологического ущерба, но надо отметить, что по тем данным, которые мы сегодня имеем, никакого серьезного ущерба причинено не было", - сказал он.

Отметим, что утром 25 марта на нефтяном месторождении Каламкас, разрабатываемом "Мангистаумунайгаз", на одной из скважин загорелась газоводяная смесь. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, огонь поднимался на высоту 10 метров. Очаг возгорания удалось потушить на четвертые сутки пожара. Жертв и пострадавших нет.

По факту аварии на месторождении начато досудебное расследование по части 1 статьи 333 (нарушение правил охраны и использования недр) Уголовного кодекса Казахстана.

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