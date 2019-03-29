По меньшей мере 8 человек погибли и 30 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Zee News.

Инцидент произошел в пятницу утром в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Сообщается, что переполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовиком на скоростном шоссе.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.