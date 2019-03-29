В Индии автобус столкнулся с грузовиком, восемь погибших
29 марта 2019 10:23 134
По меньшей мере 8 человек погибли и 30 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Zee News.
Инцидент произошел в пятницу утром в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Сообщается, что переполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовиком на скоростном шоссе.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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