Сильный пожар в Анкаре, есть погибшие и пострадавшие
29 марта 2019 12:08 158
В результате пожара в трехэтажном здании в Анкаре погибли пять и пострадали 11 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что здание, в котором вспыхнул пожар, было заброшенным и фактически непригодным для проживания.
Пожарным удалось локализовать огонь. О причине пожара не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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