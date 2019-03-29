В результате пожара в трехэтажном здании в Анкаре погибли пять и пострадали 11 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что здание, в котором вспыхнул пожар, было заброшенным и фактически непригодным для проживания.

Пожарным удалось локализовать огонь. О причине пожара не сообщается.