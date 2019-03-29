Пернатый хищник, попытавшийся утащить цыплёнка, столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны курицы-матери, отбившей свой выводок у грозного соперника.

Момент схватки птиц был запечатлён любителем дикой природы, оказавшимся рядом с местом противостояния. Орёл по всей видимости не ожидал от несушки столь яростной встречи.

Судя по кадрам видеоролика птицы поменялись ролями и орёл, совершив несколько атак на агрессивную курицу, в конечном итоге не выдержал еёнатиска и вынужден был ретироваться без добычи, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Некоторые интернет-пользователи определили, что у орла отсутствовала часть оперения и он не мог далеко улететь, тем не менее бо́льшая часть комментаторов посчитала вступившую в смертельно опасное противостояние курицу - отважной птицей и настоящей матерью.

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