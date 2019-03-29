Российско-турецкие отношения улучшаются с каждым днем, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лавров прибыл в Анталью для участия в седьмом заседании совместной группы стратегического планирования в рамках турецко-российского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). На заседании группы стороны провели обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также о текущих региональных и международных событиях.

"Сегодня мы обсудили все темы двусторонних отношений, от торговли до энергетики и культуры, а также механизм координации между нашими МИД. Таким образом, мы подготовили основу для встречи наших президентов в Москве 8 апреля. Наши отношения развиваются день ото дня и становятся лучше. Мы рады видеть в Турции много российских туристов. Начали с облегчения визового режима, сейчас отменены визы для водителей-дальнобойщиков и владельцев спецпаспортов, работаем над тем чтобы они были отменены полностью", - сказал Чавушоглу.