США намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии, если территории на севере страны вдоль турецкой границы займут правительственные войска президента Башара Асада.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции. Это не нарушает территориальную целостность соседнего государства. США сказали, что если режим [Асада] вернется туда, то они не выйдут [из Сирии]", - сказал он.

По словам Чавушоглу, "вывод американских войск из Сирии важен для страны и всего региона".

"В связи с этим мы проводим переговоры на все эти темы не только с США, но и особенно консультируемся с нашими партнерами", - добавил глава внешнеполитического ведомства.