Владелец внедорожника решил проверить ходовые качества своего транспортного средства, используя в качестве площадки поляну, на которой лежало сухое сено.

По задумке автовладельца, сухая трава должна была загореться от трения колёс. Что в принципе и произошло, но судя по кадрам, сено воспламенилось рядом с автомобилем. Затем оператор выключил камеру и попытался помочь неудачливому автомобилисту удалить из огня внедорожник, но не добившись результата, продолжил снимать последствия трюка, когда пожарные уже приступили к тушению объятого пламенем внедорожника, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Входило ли в сценарий зрелищного эксперимента возгорание транспортного средства не уточняется, но многочисленные китайские интернет-пользователи посчитали, что утрата дорогостоящего автомобиля явно не была запланирована его владельцем.

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